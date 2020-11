Coronavirus, ultime news. Ue: "Decisione sullo sci è di competenza nazionale". LIVE (Di giovedì 26 novembre 2020) Il portavoce della Commissione Eric Mamer: "Nostro ruolo è fare raccomandazioni sanitarie". Guerini: "Difesa contribuirà a distribuzione vaccino". Governo al lavoro per il Dpcm con misure anti-Covid per Natale e Capodanno: oggi vertice di Conte coi capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020) Il portavoce della Commissione Eric Mamer: "Nostro ruolo è fare raccomandazioni sanitarie". Guerini: "Difesa contribuirà a distribuzione vaccino". Governo al lavoro per il Dpcm con misure anti-Covid per Natale e Capodanno: oggi vertice di Conte coi capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 23.232 contagiati e 853 morti nelle ultime 24 ore - RaiNews : #Coronavirus, 25.853 nuovi casi e 722 morti nelle ultime 24 ore in Italia - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 2.400 morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti - giornalemolise : Covid, ancora #Vittime. Quattro nuovi #Decessi nelle ultime ore. Sono in totale 107 i morti dall'inizio della pand… - Italia_Notizie : Merkel: vaccini prima di Natale per i sanitari Sileri: meglio sia obbligatorio per alcuni -