Coronavirus | ultime news Governo lavora su Dpcm Natale | attesi limiti a spostamenti LIVE

(Di giovedì 26 novembre 2020)al lavoro per il prossimo decreto con le misure anti-Covid pere Capodanno: oggi vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Previsti controlli per chi rientra dall'estero,limitati in tutta Italia e regole per evitare assembramenti durante lo shopping. Si attendono poi indicazioni Ue sullo sci, con Berlino che chiede lo stop fino al 10 gennaio

Numeri in netto miglioramento per il secondo giorno consecutivo in provincia. I decessi però restano tanti. L’ospedale respira: 135 i ricoverati in area Covid e 27 in terapia intensiva. Toscana sotto ...Il direttore di Pneumologia Covid fa il punto sul reparto, un medico e un primario in rianimazione. Altra vittima nel Piceno, ieri l’addio a Gabriele ...