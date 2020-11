Coronavirus, Sileri: “Vaccineremo 6-10 milioni di persone in 3 mesi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Vaccino Coronavirus, il viceministro Sileri ha annunciato che il piano del Governo è quello di vaccinare 6-10 milioni di persone in 3 mesi Si sta procedendo a passo spedito verso il vaccino anti Coronavirus. Nelle ultime settimane, diversi laboratori hanno ottenuto test molto convincenti, che parlano di efficacia anche superiore al 90%. In attesa che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Vaccino, il viceministroha annunciato che il piano del Governo è quello di vaccinare 6-10diin 3 mesi Si sta procedendo a passo spedito verso il vaccino anti. Nelle ultime settimane, diversi laboratori hanno ottenuto test molto convincenti, che parlano di efficacia anche superiore al 90%. In attesa che L'articolo proviene da Inews.it.

fanpage : La raccomandazione del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. - narses__ : @SapereeunDovere Sileri: 'Per anziani e sanitari deve esserci l’obbligo vaccinale. PER ORA non credo sarà necessari… - Italia_Notizie : Merkel: vaccini prima di Natale per i sanitari Sileri: meglio sia obbligatorio per alcuni - infoitsport : Coronavirus, il viceministro Pierpaolo Sileri: 'Non posso pensare al natale, penso ai morti e ai medici - Pedro69280970 : RT @La7tv: #dimartedi Natale, Pierpaolo #Sileri (viceministro Salute): 'Stare in casa con tante persone non andrebbe fatto, il rischio è di… -