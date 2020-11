Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 novembre: 1,768 casi. La situazione a Palermo (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 1.768 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 11.500 tamponi effettuati.Con i nuovi casi salgono a 38.508 persone i positivi, con un’aumento di 188 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 253 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.545. In isolamento domiciliare 36.710 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 922.944 tamponi.La provincia con più casi è tornata ad essere Palermo con 516 nuovi positivi, seguita da Catania con 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57. Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 1.768 i nuovi contagi registrati insu 11.500 tamponi effettuati.Con i nuovisalgono a 38.508 persone i positivi, con un’aumento di 188 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 253 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.545. In isolamento domiciliare 36.710 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 922.944 tamponi.La provincia con piùè tornata ad esserecon 516 nuovi positivi, seguita da Catania con 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57.

