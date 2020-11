Coronavirus, sempre più morti e nuovi contagiati. Arcuri: 95% malati sono in cura a domicilio (Di giovedì 26 novembre 2020) sono 29.003 (25.853 ieri) i nuovi casi positivi e 822 morti (ieri 722) oggi 26 novembre 2020. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. sono stati eseguiti 232.711 tamponi, 2.704 più di ieri. L'incidenza percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi fatti è del 12,46%, in leggera salita rispetto a ieri (11,24%). Le terapie intensive in Italia calano per la prima volta dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che sono passati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275. I dimessi o guariti sono oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020)29.003 (25.853 ieri) icasi positivi e 822(ieri 722) oggi 26 novembre 2020. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenzastati eseguiti 232.711 tamponi, 2.704 più di ieri. L'incidenza percentuale deipositivi rispetto ai tamponi fatti è del 12,46%, in leggera salita rispetto a ieri (11,24%). Le terapie intensive in Italia calano per la prima volta dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica chepassati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275. I dimessi o guaritioggi ...

