Coronavirus, nuovo balzo dei contagi in Veneto: quasi 4.000 casi in 24 ore. Zaia: «Rsa in estrema sofferenza» – Il video (Di giovedì 26 novembre 2020) nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Veneto, che ha registrato quasi 4.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 134.056 (+3.980 rispetto a ieri). Si contano anche 72 vittime, per un totale di 3.501 morti tra ospedali e case di riposo. La pressione virus si fa sentire sugli ospedali, che vedono ormai vicina la soglia dei 3 mila posti letto occupati da malati Covid: nei reparti non critici si trovano oggi 2.529 pazienti (+50), nelle terapie intensive 323 (-1). Dopo aver comunicato questi dati, rispondendo alle domande dei giornalisti, il governatore Luca Zaia è intervenuto nuovamente sul tema della possibile riapertura degli impianti sciistici: «Pensare di chiudere e vedere che tutti ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020)deidain, che ha registrato4.000 nuovinelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto quota 134.056 (+3.980 rispetto a ieri). Si contano anche 72 vittime, per un totale di 3.501 morti tra ospedali e case di riposo. La pressione virus si fa sentire sugli ospedali, che vedono ormai vicina la soglia dei 3 mila posti letto occupati da malati Covid: nei reparti non critici si trovano oggi 2.529 pazienti (+50), nelle terapie intensive 323 (-1). Dopo aver comunicato questi dati, rispondendo alle domande dei giornalisti, il governatore Lucaè intervenuto nuovamente sul tema della possibile riapertura degli impianti sciistici: «Pensare di chiudere e vedere che tutti ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania non si inverte la curva dei contagi. Merkel: “Preoccupante”. Contagiati il principe di Sve… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania non si inverte la curva dei contagi. Merkel: “Preoccupante”. In Usa oltre 2.400 morti, rec… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania non si inverte la curva dei contagi. Merkel: “Preoccupante”. Inghilterra, il 2 dicembre fi… - fseviareggio : RT @iltirreno: Coronavirus, verso il nuovo Dpcm: le anticipazioni - iltirreno : Coronavirus, verso il nuovo Dpcm: le anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: verso Dpcm di Natale, allo studio quarantena per chi rientra dall’estero e limiti agli spostamenti Fanpage.it Dermatologi: "Con nuove terapie psoriasi pelle pulita"

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi il dermatologo ha a disposizione nuove opzioni terapeutiche, come gli anticorpi monoclonali, che possono aiutare a raggiungere e mantenere una remissione delle ...

Grand Seiko, l’Europa è prioritaria

Il mercato europeo è sempre più centrale per il marchio di alta orologeria giapponese Grand Seiko che proprio quest’anno celebra i suoi primi 60 anni ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi il dermatologo ha a disposizione nuove opzioni terapeutiche, come gli anticorpi monoclonali, che possono aiutare a raggiungere e mantenere una remissione delle ...Il mercato europeo è sempre più centrale per il marchio di alta orologeria giapponese Grand Seiko che proprio quest’anno celebra i suoi primi 60 anni ...