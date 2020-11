Coronavirus: "Nidi e scuole infanzia a rischio contagio" (Di giovedì 26 novembre 2020) "Signor sindaco non va tutto bene, vogliamo le scuole aperte e le vogliamo sicure per tutti". Lo ha urlato ieri mattina in via Porpora 10 una rappresentanza di educatori di asili nido e scuole dell'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) "Signor sindaco non va tutto bene, vogliamo leaperte e le vogliamo sicure per tutti". Lo ha urlato ieri mattina in via Porpora 10 una rappresentanza di educatori di asili nido edell'...

Un ex voto da consegnare agli operatori sanitari per ringraziarli del loro servizio. È questa l’idea che anima Hand Medal Project, un’iniziativa che dall’Argentina e dagli Stati Uniti arriva in Italia ...

A Napoli riaprono asili nidi e materne, in classe anche prime elementari

A Napoli riaprono asili nidi, materne e tornano in aula anche gli alunni della prima elementare. Al Circolo Didattico Vanvitelli, nel cuore del Vomero, parlano i genitori: "Seguire i figli con la Dad, ...

