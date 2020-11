Coronavirus | news Bollettino di oggi | 29 003 casi su 232 711 tamponi | 822 morti

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo l'ultimo report, sono 3.846 le persone in terapia intensiva, numero in calo per la prima volta da diverse settimane di due unità; sono 34.038 i ricoverati con sintomi totali, numero in calo di 275 unità. Governo al lavoro per il Dpcm con misure anti-Covid per Natale e Capodanno. Polemica Fontana-governo sul "colore" della Lombardia, poi la telefonata di chiarimento con Speranza: "Lombardia sarà arancione", dice il governatore