Coronavirus | news Bollettino di oggi | 29 003 casi su 232 711 tamponi | 822 morti DIRETTA

(Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo l'ultimo report, sono 3.846 le persone in terapia intensiva, numero in calo per la prima volta da diverse settimane di due unità; sono 34.038 i ricoverati con sintomi totali, numero in calo di 275 unità. Il viceministro alla Salute non farà il vaccino anti-Covid a gennaio. "Inizialmente - dice - le prime dosi dovranno essere riservate alla popolazione a rischio. Quando sarà il mio turno, certo che il vaccino lo farò". Governo al lavoro per il Dpcm con misure anti-Covid per Natale e Capodanno.