**Coronavirus: Mid, in 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'** (2) (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - E siccome "la trasformazione digitale non riguarda solo l'interazione con i clienti, ma anche il modo di lavorare, le offerte solidali possono aiutare anche in questo, offrendo strumenti tecnologici per inviare preventivi, raccogliere ordini, emettere fatture e gestire le consegne. Si tratta -spiega il post del Mid- di soluzioni che possono anche agevolare la condivisione di informazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile dall'azienda. I servizi digitali offerti rendono tutto questo a portata di mano con accessibilità da pc, tablet o smartphone". oltre a servizi digitali, le offerte di Vicini e Connessi riguardano anche "alcuni strumenti di formazione. Sono a disposizione guide con suggerimenti per i negozianti su come migliorare l'acquisto dei propri clienti nell'era di internet e corsi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - E siccome "la trasformazione digitale non riguarda solo l'interazione con i clienti, ma anche il modo di lavorare, le offerte solidali possono aiutare anche in questo, offrendo strumenti tecnologici per inviare preventivi, raccogliere ordini, emettere fatture e gestire le consegne. Si tratta -spiega il post del Mid- di soluzioni che possono anche agevolare la condivisione di informazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile dall'azienda. I servizi digitali offerti rendono tutto questo a portata di mano con accessibilità da pc, tablet o smartphone".a servizi digitali, le offerte diriguardano anche "alcuni strumenti di formazione. Sono a disposizione guide con suggerimenti per i negozianti su come migliorare l'acquisto dei propri clienti nell'era di internet e corsi per ...

TV7Benevento : **Coronavirus: Mid, in 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'** (2)... - TV7Benevento : Coronavirus, Mid: 'In 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'... - fisco24_info : **Coronavirus: Mid, in 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'** : Grazie alla collaborazione di mo… - haStatoNESSUNO : @pelton2020 @pelton2019 @FRANCESCOCARDE3 @pelton2018 @pelton2013 @TommyBrain @matteosalvinimi @gparagone… - pelton2020 : @haStatoNESSUNO @pelton2019 @FRANCESCOCARDE3 @pelton2018 @pelton2013 @TommyBrain @matteosalvinimi @gparagone… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Mid Coronavirus, Mid: "In 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi' Adnkronos Coronavirus, Mid: "In 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Grazie alla collaborazione di molte aziende, Solidarietà digitale mette a disposizione servizi digitali per commercianti ...

Joint press release: EU-Australia Leaders' virtual meeting

The President of the European Council, Charles Michel, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and the Prime Minister of Australia, Scott Morrison, held a Leaders' virtual meet ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Grazie alla collaborazione di molte aziende, Solidarietà digitale mette a disposizione servizi digitali per commercianti ...The President of the European Council, Charles Michel, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and the Prime Minister of Australia, Scott Morrison, held a Leaders' virtual meet ...