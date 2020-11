Coronavirus, ma quali riaperture? Gli italiani non hanno ancora imparato a fare i conti con la realtà (Di giovedì 26 novembre 2020) di Donatello D’Andrea Una cosa che mi sorprende sempre di più è l’efferato egoismo con cui il consumismo sfrenato ha plasmato la società contemporanea. E in questi giorni ne abbiamo l’ennesima prova. Oggi, con l’ultimo bollettino che parla di 822 morti, c’è chi ha ancora il coraggio di gridare al “diritto alla settimana bianca” e “alla libertà del cenone”. Ripeto, con quasi 900 morti ci sono persone che vogliono riaprire tutto per festeggiare il Natale a suon di shopping, cenone e settimana bianca. La politica qui c’entra poco. Qui si tratta di egoismo, menefreghismo e di persone fuori dalla realtà. Tanto poi alla fine, nel caso in cui i casi aumentassero, è sempre colpa del governo “che doveva proteggerci e, al contempo, farci ammassare tutti per comprare i regali di Natale”. D’altronde l’egoismo e l’individualismo di questi tempi portano con sé una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) di Donatello D’Andrea Una cosa che mi sorprende sempre di più è l’efferato egoismo con cui il consumismo sfrenato ha plasmato la società contemporanea. E in questi giorni ne abbiamo l’ennesima prova. Oggi, con l’ultimo bollettino che parla di 822 morti, c’è chi hail coraggio di gridare al “diritto alla settimana bianca” e “alla libertà del cenone”. Ripeto, con quasi 900 morti ci sono persone che vogliono riaprire tutto per festeggiare il Natale a suon di shopping, cenone e settimana bianca. La politica qui c’entra poco. Qui si tratta di egoismo, menefreghismo e di persone fuori dalla. Tanto poi alla fine, nel caso in cui i casi aumentassero, è sempre colpa del governo “che doveva proteggerci e, al contempo, farci ammassare tutti per comprare i regali di Natale”. D’altronde l’egoismo e l’individualismo di questi tempi portano con sé una ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quali CORONAVIRUS: ZONE ROSSE, ecco quali REGIONI sono pronti a uscirne dalla PROSSIMA SETTIMANA iLMeteo.it Coronavirus, il bollettino del 26 novembre: 2.157 nuovi contagi in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 114.855 casi di positività, 2.157 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.264 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

Coronavirus in Abruzzo, positivi a 26015. Rispetto a ieri si registrano 570 nuovi casi

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente ... 178), 6899 in provincia di Teramo (+120), 231 fuori regione (+7) e 198 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla ...

