Coronavirus: l'indagine, 86% italiani promuove modello universalistico Ssn (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non ha scalfito la fiducia degli italiani nel modello universalistico del nostro Servizio sanitario nazionale, apprezzato da oltre l'86% degli italiani. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Doxa Pharma con Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, presentata oggi nell'evento online 'Next generation health: le priorità degli italiani per la sanità del futuro'. "Digitalizzazione e nuove competenze, accesso alla cura 'oltre l'ospedale', maggiore uniformità ed equità nell'offerta sanitaria in tutto il Paese" sono le priorità e le aspettative sollevate dai cittadini rispetto al nostro sistema sanitario. "Gli italiani che hanno ritenuto fondamentale l'assistenza domiciliare sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 non ha scalfito la fiducia deglineldel nostro Servizio sanitario nazionale, apprezzato da oltre l'86% degli. E' quanto emerge dall'realizzata da Doxa Pharma con Janssen Italia, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, presentata oggi nell'evento online 'Next generation health: le priorità degliper la sanità del futuro'. "Digitalizzazione e nuove competenze, accesso alla cura 'oltre l'ospedale', maggiore uniformità ed equità nell'offerta sanitaria in tutto il Paese" sono le priorità e le aspettative sollevate dai cittadini rispetto al nostro sistema sanitario. "Gliche hanno ritenuto fondamentale l'assistenza domiciliare sono ...

