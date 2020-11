Coronavirus, le regole per il cenone natalizio valgono anche per Capodanno ed Epifania? (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver dato qualche informazione aggiornata sullo spostamento nelle seconde case, ecco un’altra domanda importante. Le famiglie italiane sono abituate a programmare il cenone natalizio, il Capodanno, l’Epifania che deve essere vissuta nello spirito “tutte le feste si porta via”. Natale si può considerare il secondo periodo di vacanze più lungo per lavoratori e studenti, seguito dalla Pasqua e poi dall’estate. In realtà, sappiamo che non è tutto riposo, pensiamo alla preparazione dell’Albero, del presepe, degli addobbi, i regali e le spese alimentari. Diciamoci la verità, avere solo otto persone come ospiti forse alle persone impegnate nella cucina sempre molto faticosa potrebbe essere una buona notizia. Il nuovo Dpcm arriverà il 3 dicembre, forse sarà in vigore fino al 3 gennaio, durerà un mese Molti ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver dato qualche informazione aggiornata sullo spostamento nelle seconde case, ecco un’altra domanda importante. Le famiglie italiane sono abituate a programmare il, il, l’che deve essere vissuta nello spirito “tutte le feste si porta via”. Natale si può considerare il secondo periodo di vacanze più lungo per lavoratori e studenti, seguito dalla Pasqua e poi dall’estate. In realtà, sappiamo che non è tutto riposo, pensiamo alla preparazione dell’Albero, del presepe, degli addobbi, i regali e le spese alimentari. Diciamoci la verità, avere solo otto persone come ospiti forse alle persone impegnate nella cucina sempre molto faticosa potrebbe essere una buona notizia. Il nuovo Dpcm arriverà il 3 dicembre, forse sarà in vigore fino al 3 gennaio, durerà un mese Molti ...

Il Comune di Trebisacce alza il livello di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 e lo fa partendo dal mondo della Scuola, da sempre al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione comunale ...

Quali sono le regole per il cenone natalizio, per il veglione di capodanno e per l'epifania? Rispondiamo con alcune informazioni aggiornate ...

