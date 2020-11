Coronavirus | Lamorgese | ' vedo odio e rabbia | da 24 ottobre 700 manifestazioni' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Come ministro dell'Interno quello cheè purtroppo la deriva rappresentata dall'a cui tante volte questa situazione che stiamo vivendo può portare, è più facile creare disagio, scompiglio, creare incertezza piuttosto che percorsi condivisi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, dialogando con l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante una conferenza in streaming organizzata dalla Diocesi di Milano. "L'isolamento forzato - ha detto - ti sollecita a non dare per scontata la realtà e l'individualismo viene meno: può essere un monito ad acquisire la consapevolezza della dipendenza di ciascuno dall'altro, che non è altro che la solidarietà. Occorre la solidarietà tra di noi per raggiungere risultati comuni positivi". Soprattutto nella seconda ondata, secondo il ministro, "la ...