Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa” (Di giovedì 26 novembre 2020) “C’è ragione di chiedere scusa per come sono andate le cose. Non ho problemi a farlo perché sono stati commessi errori“. Parla in lacrime la Premier danese Mette Frederiksen, mentre si scusa con gli allevatori di visoni dopo l’ordine del governo per l’abbattimento di un terzo dei mammiferi negli allevamenti di tutto il Paese, ovvero di 17 milioni di animali. Una decisione che è arrivata a seguito della scoperta di una mutazione del Coronavirus proprio in alcuni allevamenti dello Jutland, poi riscontrata anche in altri Paesi in Europa, dalla Spagna alla Lituania. L’ordine dell’abbattimento di milioni di animali era però stato impartito dal governo senza la necessaria autorità per farlo, motivo per cui il ministro per l’Agricoltura aveva rassegnato le dimissioni. “Abbiamo qui due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “C’è ragione di chiedere scusa per come sono andate le cose. Non ho problemi a farlo perché sono stati commessi errori“. Parla inladanese Mette Frederiksen, mentre si scusa con gli allevatori didopo l’ordine del governo per l’abbattimento di un terzo dei mammiferi negli allevamenti di tutto il Paese, ovvero di 17di animali. Una decisione che è arrivata a seguito della scoperta di una mutazione delproprio in alcuni allevamenti dello Jutland, poi riscontrata anche in altri Paesi in Europa, dalla Spagna alla Lituania. L’ordine dell’abbattimento didi animali era però stato impartito dal governo senza la necessaria autorità per farlo, motivo per cui il ministro per l’Agricoltura aveva rassegnato le dimissioni. “Abbiamo qui due ...

Diffonderebbero il Covid-19: così il governo danese ha ordinato l'uccisione di tutti i visoni allevati nel Paese, 17 milioni di capi. Un'industria in ginocchio: «È un momento difficile anche per me»

