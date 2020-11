Coronavirus Italia, il bollettino del 26 novembre: 29.003 nuovi contagi, 822 i decessi (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sul Coronavirus in Italia.Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, dall'inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 1.509.875 persone, + 29.003 (ieri + 25.853). Le persone attualmente positive sono 795.845, + 4.148 (ieri – 6.689), i dimessi/guariti sono 661.180, +24.031 (ieri + 31.819), i morti sono 52.850, + 822 (ieri + 722), i ricoverati con sintomi sono 34.038, - 275 (ieri - 264), in terapia intensiva ci sono 3.846 pazienti, - 2 (ieri +32). Sono stati processati 232.711 tamponi (ieri 230.007): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 12,46% (ieri 11,2%). Per quanto riguarda le Regioni, Lombardia è quella con più contagi + 5.697, davanti a Veneto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sulin.Come riportato neldella Protezione Civile e del ministero della Salute, dall'inizio dell’epidemia insi è riscontrata la positività di 1.509.875 persone, + 29.003 (ieri + 25.853). Le persone attualmente positive sono 795.845, + 4.148 (ieri – 6.689), i dimessi/guariti sono 661.180, +24.031 (ieri + 31.819), i morti sono 52.850, + 822 (ieri + 722), i ricoverati con sintomi sono 34.038, - 275 (ieri - 264), in terapia intensiva ci sono 3.846 pazienti, - 2 (ieri +32). Sono stati processati 232.711 tamponi (ieri 230.007): di conseguenza il rapportopositivi-tamponi è oggi del 12,46% (ieri 11,2%). Per quanto riguarda le Regioni, Lombardia è quella con più+ 5.697, davanti a Veneto ...

