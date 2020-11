Coronavirus, in Sicilia 1768 nuovi casi e 49 decessi (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 1.768 (ieri erano stati 1.317), questo a fronte di un lieve incremento dei tamponi, 11.500 nelle ultime 24 ore. Leggera crescita dei decessi: sono 49 i morti nelle ultime 24 ore (+2). E’ quanto riporta il bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 38.508 (+188). Le buone notizie giungono dal fronte ospedaliero: le persone ricoverate con sintomi sono 1.545 (-29) dei quali 253 (+3) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano al momento 36.710. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita deidiin. Sono 1.768 (ieri erano stati 1.317), questo a fronte di un lieve incremento dei tamponi, 11.500 nelle ultime 24 ore. Leggera crescita dei: sono 49 i morti nelle ultime 24 ore (+2). E’ quanto riporta il bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 38.508 (+188). Le buone notizie giungono dal fronte ospedaliero: le persone ricoverate con sintomi sono 1.545 (-29) dei quali 253 (+3) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano al momento 36.710. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Regione_Sicilia : Raccolta del plasma iperimmune in tutti i Centri trasfusionali - - infoitsalute : Coronavirus. In Sicilia il 26 novembre nelle ultime 24 i nuovi contagi sono 1.768, i decessi sono 49 - MeridioNews : Coronavirus, 1768 nuovi casi positivi oggi in Sicilia Tre ricoveri in più in Terapia intensiva e 49 decessi - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 11.500 tamponi, 1.768 nuovi contagiati, 49 morti [di Gioacchino Amato] [aggiornamento delle… - danielgr31 : RT @antondepierro: 'I veri disabili sono proprio alcuni politici'.Lo affermo a Palermo,durante il mio intervento a un convegno sulla #disab… -