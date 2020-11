Coronavirus, in Lombardia 207 decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 5.697 (Di giovedì 26 novembre 2020) Il bollettino del 26 novembre sono 524 in più i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore rispetto a quelli di ieri. Nello specifico, oggi il numero dei nuovi contagi è arrivato a 5.697, mentre ieri era 5.173. Il numero di casi totali nella regione dall’inizio dell’epidemia è arrivato cosi a 392.655. Il totale dei pazienti ad ora positivi invece è 140.401. Il numero di nuovi decessi è 207, più di ieri, quando erano arrivati a 155. Scendono i posti in terapia intensiva, da 942 a 934. Leggi anche: La delusione di Garattini (Istituto Negri): «Il modello Lombardia? Che figuraccia tra vaccini antinfluenzali in ritardo e medici abbandonati» ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) Il bollettino del 26 novembre524 in più icasi positivi diregistrati in24 ore rispetto a quelli di ieri. Nello specifico, oggi il numero deiè arrivato a 5.697, mentre ieri era 5.173. Il numero di casi totali nella regione dall’inizio dell’epidemia è arrivato cosi a 392.655. Il totale dei pazienti ad ora positivi invece è 140.401. Il numero diè 207, più di ieri, quando erano arrivati a 155. Scendono i posti in terapia intensiva, da 942 a 934. Leggi anche: La delusione di Garattini (Istituto Negri): «Il modello? Che figuraccia tra vaccini antinfluenzali in ritardo e medici abbandonati» ...

