Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 26 novembre: oggi 822 morti e 29.003 nuovi positivi (Di giovedì 26 novembre 2020) in Italia, il bollettino di giovedì 26 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 29.003 con 232.711 tamponi (ieri erano stati 25.853 con 230. Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) in, ildi26del Ministero della Salute. Iregistrati nelle ultime 24 ore insono 29.003 con 232.711 tamponi (ieri erano stati 25.853 con 230.

lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - RaiNews : #Coronavirus, 29.003 nuovi contagi e 822 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 nuovi casi e 822 morti - sergimagugliani : RT @ElioLannutti: Coronavirus, oggi in Italia 29.003 nuovi casi con 232mila tamponi, 822 decessi. Primo calo terapie intensive @sole24ore h… - ManavaBit : RT @RobyGiotto: @Maury39306302 @BobM86 @massimonava50 Io però a Stoccolma ci vado per lavoro, ho clienti, amicizie, la situazione è tranqui… -