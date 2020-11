Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 26 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 novembre Sono quasi 26.000 le persone che hanno contratto il Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 722 nuovi decessi che si aggiungono al conteggio totale. Per quanto riguarda i positivi, cala ancora la percentuale di positività in rapporto ai tamponi, con il dato che si attesta intorno all’11%. Si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere, con 32 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 25 novembre Sono quasi 26.000 le persone che hanno contratto ilnelle24 ore, con 722 nuovi decessi che si aggiungono al conteggio totale. Per quanto riguarda i positivi, cala ancora la percentuale di positività in rapporto ai tamponi, con il dato che si attesta intorno all’11%. Si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere, con 32 ...

Milano, 26 novembre 2020 - E' sempre la provincia di Milano la zona più colpita dalla seconda ondata di Covid-19. Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardia ieri, quasi la met ...

Malpensa, decolla il primo volo covid free internazionale

È decollato oggi alle 13:45 dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo covid free internazionale con destinazione Nanchino. Il collegamento diretto è operato da Neos, ...

