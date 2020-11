Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 novembre: aumentano le morti (Di giovedì 26 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 29.003 positivi al Coronavirus su 232.711 test effettuati. Rispettivamente, +3.150 infetti e +2.704 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -275 persone. Si azzerano anche i numeri in terapia intensiva, -2 da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala il numero dei guariti, 24.031 (-7.788 rispetto ai dati del 25 novembre). In 24h sono morte 822 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 novembre: diminuiscono i ricoveri Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagii contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 29.003 positivi alsu 232.711 test effettuati. Rispettivamente, +3.150 infetti e +2.704 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre non ci sono stati ricoveri con sintomi, anzi vi è stato un calo di -275 persone. Si azzerano anche i numeri in terapia intensiva, -2 da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala il numero dei guariti, 24.031 (-7.788 rispetto ai dati del 25). In 24h sono morte 822 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 25: diminuiscono i ricoveri Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: ...

