Coronavirus in Italia, bollettino del 26 novembre: 29.003 nuovi casi su 232.711 tamponi

Sono 29.003 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia (ieri 25.853), a fronte di 232.711 tamponi giornalieri effettuati (ieri 230.007), con la percentuale positivi-tamponi che si attesta al 12,4%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 822 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.846 (-2): il numero è in calo per la prima volta da diverse settimane.

