Coronavirus, in Italia 29.003 nuovi casi e altri 822 morti (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 29.003 i nuovi casi di Coronavirus registrati di Coronavirus in Italia, a fronte di 232.711 tamponi eseguiti (ieri i contagi erano stati 25.853 su 230.007 test). Dall'inizio della pandemia è stata superata la soglia di 1,5 milioni di contagi (1.509.875). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 822 decessi, per un totale di 52.850. Calano di due unità le terapie intensive, mentre sono 275 in meno di ieri i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 661.180, 24.031 in più rispetto a mercoledì. Ad oggi, in Italia, gli attualmente positivi sono 795.961. Giù le terapie intensive: è la prima volta nella seconda ondata – I dati evidenziano che le terapie intensive in Italia calano per la prima volta ...

