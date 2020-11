Coronavirus, in Germania non si inverte la curva dei contagi. Merkel: “Preoccupante”. Inghilterra, il 2 dicembre fine del lockdown: ma rimarranno le zone rosse. Contagiati il principe di Svezia e la consorte (Di giovedì 26 novembre 2020) La Germania non riesce ancora a invertire la curva dei contagi di Coronavirus, con le feste natalizie che si stanno avvicinando e la speranza del governo di allentare le restrizioni per permettere ai cittadini di fare le spese per le festività e riunirsi, anche se in gruppi di massimo dieci persone. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut, il numero di casi confermati è salito di 22.268 unità, per un totale di to 983.588 casi dall’inizio della pandemia. La crescita esponenziale è stata fermata, ma “non c’è ancora un’inversione del trend, la crescita dei contagi si è fermata a un livello alto, troppo alto. E in molti Länder crescono ancora troppo invece di calare”, ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag, citando fra l’altro il “triste record delle vittime” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Lanon riesce ancora a invertire ladeidi, con le feste natalizie che si stanno avvicinando e la speranza del governo di allentare le restrizioni per permettere ai cittadini di fare le spese per le festività e riunirsi, anche se in gruppi di massimo dieci persone. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut, il numero di casi confermati è salito di 22.268 unità, per un totale di to 983.588 casi dall’inizio della pandemia. La crescita esponenziale è stata fermata, ma “non c’è ancora un’inversione del trend, la crescita deisi è fermata a un livello alto, troppo alto. E in molti Länder crescono ancora troppo invece di calare”, ha detto Angelaparlando al Bundestag, citando fra l’altro il “triste record delle vittime” ...

