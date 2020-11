Coronavirus, il vaccino Oxford richiede studi ulteriori (Di giovedì 26 novembre 2020) Il candidato vaccino anti-Covid elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia, richiede studi 'supplementari'. Lo ha reso noto Pascal Soriot, numero uno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) Il candidatoanti-Covid elaborato dall'università di, in collaborazione fra gli altri con l'Irbm di Pomezia,'supplementari'. Lo ha reso noto Pascal Soriot, numero uno ...

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, nel suo intervento al III Forum Sostenibilità di Fortune Italia, si esprime così sull’ipotesi di rendere obbligatorio in alcuni casi il vaccino contro il ...

Covid: Ad AstraZeneca, test aggiuntivo per convalidare risultati su vaccino

Londra, 26 nov 18:10 - (Agenzia Nova) - La casa farmaceutica AstraZeneca, che sta sviluppando il vaccino contro il Covid-19 in collaborazione con l'università di Oxford, effettuerà un nuovo test per ...

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, nel suo intervento al III Forum Sostenibilità di Fortune Italia, si esprime così sull'ipotesi di rendere obbligatorio in alcuni casi il vaccino contro il ...