Coronavirus, il premier Conte: “Regioni potrebbero cambiare colore” (Di giovedì 26 novembre 2020) Giuseppe Conte ha parlato in tv, facendo riferimento alla possibilità di un nuovo scenario per alcune regioni oggi in emergenza. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso in merito alla possibilità concreta che già da domani alcune regioni possano di fatto cambiare colore. Le regioni rosse, potrebbero diventare arancioni o gialle. Auspica un cambio di colore insomma nelle zone a più alto rischio nel paese, ipotizzando lo scenario come un bel segnale da dare al paese, in una fase in cui l’indice di contagio cala, ma in cui bisogna tenere sempre alta la concentrazione e le misure di sicurezza necessarie per non rischiare di complicare il tutto. Conte ha poi spiegato la necessità di alcune misure anche nel corso delle festività natalizie, misure rese necessarie dal ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Giuseppeha parlato in tv, facendo riferimento alla possibilità di un nuovo scenario per alcune regioni oggi in emergenza. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, si è espresso in merito alla possibilità concreta che già da domani alcune regioni possano di fattocolore. Le regioni rosse,diventare arancioni o gialle. Auspica un cambio di colore insomma nelle zone a più alto rischio nel paese, ipotizzando lo scenario come un bel segnale da dare al paese, in una fase in cui l’indice di contagio cala, ma in cui bisogna tenere sempre alta la concentrazione e le misure di sicurezza necessarie per non rischiare di complicare il tutto.ha poi spiegato la necessità di alcune misure anche nel corso delle festività natalizie, misure rese necessarie dal ...

GaMe3891 : Era proprio l'immagine che serviva in questo 2020, forse per capire in che direzione stavamo andando e cambiare rot… - Sangreitaliana2 : RT @fanpage: Questa sera il Premier #Conte al Tg5 per un'intervista - Italia_Notizie : Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa” - clikservernet : Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa” - Noovyis : (Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus premier Coronavirus, la Danimarca ha ucciso milioni di visoni. Premier in lacrime: “Chiedo scusa” Il Fatto Quotidiano Covid, regioni rosse ad arancioni-gialle: le aspettative di Conte

Sarebbe un bel segnale” ha dichiarato il premier. Conte ha sottolineato come ... a rallentare la crescita della curva dei casi di Covid-19, dedicando un plauso al “senso di responsabilità ...

Nuovo Dpcm oggi: coprifuoco anche a Natale. Conte: sacrifici necessari

Tutti i nodi sul tappeto. Spostamenti, sci, cenone e negozi: le ultime notizie. Riapertura delle scuole, Regioni contrarie. Boccia sulla messa di Natale: "Gesù bambino può anche nascere due ore prima" ...

Sarebbe un bel segnale” ha dichiarato il premier. Conte ha sottolineato come ... a rallentare la crescita della curva dei casi di Covid-19, dedicando un plauso al “senso di responsabilità ...Tutti i nodi sul tappeto. Spostamenti, sci, cenone e negozi: le ultime notizie. Riapertura delle scuole, Regioni contrarie. Boccia sulla messa di Natale: "Gesù bambino può anche nascere due ore prima" ...