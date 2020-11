Coronavirus, il ministro Boccia propone: “Facciamo nascere prima Gesù” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali ha proposto di fatto di anticipare di due ore la messa del Natale, per ragioni di sicurezza. Francesco Boccia (Facebook)Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, ha lanciato una proposta che fa storcere il naso a molti cattolici, e drizzare le orecchie all’opposizione, da sempre molto attenta al rispetto di certe tradizioni. La proposta del ministro servirebbe esclusivamente ad evitare eccessive presenze per le strade la notte di Natale. Una proposta legata insomma al rischio di troppe persone in strada dopo la funzione religiosa, in tarda ora. Parliamo di sicurezza insomma. Anticipare di fatto le celebrazioni religiose di due ore. Per consentire alle persone che proprio non possono rinunciare alla messa natalizia di rientrare presso le ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilper gli Affari Regionali ha proposto di fatto di anticipare di due ore la messa del Natale, per ragioni di sicurezza. Francesco(Facebook)Francescoper gli Affari Regionali, ha lanciato una proposta che fa storcere il naso a molti cattolici, e drizzare le orecchie all’opposizione, da sempre molto attenta al rispetto di certe tradizioni. La proposta delservirebbe esclusivamente ad evitare eccessive presenze per le strade la notte di Natale. Una proposta legata insomma al rischio di troppe persone in strada dopo la funzione religiosa, in tarda ora. Parliamo di sicurezza insomma. Anticipare di fatto le celebrazioni religiose di due ore. Per consentire alle persone che proprio non possono rinunciare alla messa natalizia di rientrare presso le ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - Agenparl : Giovedì 26 Novembre 2020 - 278ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta - - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Grazie al #coronavirus una nuova identità per la sinistra. La lettera-appello del ministro #Speranza: epidemia e polit… - NethipEdien2000 : RT @jeperego: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez dice di voler allestire 13.000 punti vaccinazione contro il #coronavirus in tutta l… - 270349 : RT @270349: Il vaccino è una truffa! Il ministro polacco: noi non ci caschiamo! Casualmente la Polonia è fra gli stati meno colpiti dal cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Coronavirus, il ministro Speranza: “non è momento di abbassare la guardia, regioni rosse e arancioni non cambiano questa settimana” Stretto web Business news: Brasile, ministro Economia "paese mostra segni di ripresa più rapidamente del previsto"

Brasilia, 23 nov 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il paese mostra segnali di ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di ...

Politica e sanità: disfatta in Calabria

Coi suoi dolori endemici, la regione è una gigantesca lente d’ingrandimento dei dolori italiani | Editoriale di Goffredo Buccini per il Corriere ...

Brasilia, 23 nov 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il paese mostra segnali di ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di ...Coi suoi dolori endemici, la regione è una gigantesca lente d’ingrandimento dei dolori italiani | Editoriale di Goffredo Buccini per il Corriere ...