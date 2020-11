Coronavirus, il bollettino di oggi: 29mila nuovi contagi e 822 morti. L’Italia supera il milione e mezzo di casi dall’inizio dell’epidemia (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 29.003 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 25.853, a fronte di 232.711 tamponi (230.007 ieri) con un rapporto test/positivi che si attesta al 12,5%. I decessi sono 822, contro i 722 di mercoledì, per un totale di 52.850 vittime dall’inizio dell’emergenza. I casi totali di contagio, sempre dall’inizio dell’epidemia, supera il milione e mezzo, attestandosi a 1.509.875. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 795.845, con un incremento di 4.148 unità. I guariti sono 24.031. Sul fronte ospedaliero sono 34.038 i ricoverati (+275). Una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 29.003 idio daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 25.853, a fronte di 232.711 tamponi (230.007 ieri) con un rapporto test/positivi che si attesta al 12,5%. I decessi sono 822, contro i 722 di mercoledì, per un totale di 52.850 vittimedell’emergenza. Itotali dio, sempreil, attestandosi a 1.509.875. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 795.845, con un incremento di 4.148 unità. I guariti sono 24.031. Sul fronte ospedaliero sono 34.038 i ricoverati (+275). Una ...

