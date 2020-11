CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 26 novembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania (Di giovedì 26 novembre 2020) CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 26 novembre: in Italia, 29.003 nuovi positivi e 822 morti nelle ultime 24 ore CORONAVIRUS – La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 novembre 2020), ildel26: in, 29.003 nuovi positivi e 822 morti nelle ultime 24 ore– La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - StrettoWeb : #Coronavirus, oggi in #Sicilia record di guariti: 1.531 in un solo giorno, 49 morti e 1.768 nuovi casi positivi. Tu… - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 26 novembre: 822 morti (totale 52.850), 29.033 nuovi contagi, 3846 ricoverati in terapi… -