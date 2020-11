Coronavirus, i dati del 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 29.003, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.509.875. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 4.148 unità, quindi al momento risultano positive 795.845 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.846, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 34.038, quindi 275 in meno da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 757.961. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 822 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 52.850. Da ieri si registrano anche 24.031 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 661.180. Nuovi contagiati: 29.003 Contagiati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 29.003, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.509.875. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 4.148 unità, quindi al momento risultano positive 795.845 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.846, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 34.038, quindi 275 in meno da ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 757.961. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 822 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 52.850. Da ieri si registrano anche 24.031 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 661.180. Nuovi contagiati: 29.003 Contagiati ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Crisanti: 'Sì al vaccino solo se dati pubblici' 'Se si vuole generare fiducia bisogna essere traspare… - repubblica : Crisanti: 'Non cambio idea, senza dati pubblici non farei il vaccino a gennaio' - sole24ore : Coronavirus, spieghiamo al Governo cosa sono i dati aperti. Un’altra volta - emiliaromagnago : Coronavirus, Emilia Romagna: dati e aggiornamenti del 26 novembre 2020 - VivMilano : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Dati Covid oggi: bollettino Coronavirus 26 novembre. Contagi-tamponi al 24,5% nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus, il bollettino del 26 novembre: 2.157 nuovi contagi in regione

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi (1 a Modena, 1 a Imola) in quanto giudicati non Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in ...

Coronavirus, Bollettino di oggi: 29.003 casi, i morti sono 822

I dati del bollettino del ministero della Salute registrano 23.009 nuovi contagi a fronte di 232.711 tamponi effettuati. I casi totali di Covid in Italia superano il milione e mezzo attestandosi su ...

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi (1 a Modena, 1 a Imola) in quanto giudicati non Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in ...I dati del bollettino del ministero della Salute registrano 23.009 nuovi contagi a fronte di 232.711 tamponi effettuati. I casi totali di Covid in Italia superano il milione e mezzo attestandosi su ...