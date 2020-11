Coronavirus, dal limite degli invitati allo stop dei mercatini: così l’Europa passerà il Natale (Di giovedì 26 novembre 2020) Il difficile equilibrio tra la necessità di contenere la pandemia, la crisi economica e i festeggiamenti di Natale, fatto di aperture limitate e raccomandazioni di riunioni famigliari contenute. l’Europa mette a punto giorno dopo giorno le misure in vista delle festività di dicembre e gennaio per consentire ai cittadini di celebrare in famiglia, se pur con tutte le precauzioni del caso. Fatta eccezione per pochi paesi, come Norvegia e Danimarca, dove l’allentamento delle restrizioni fa ben sperare per i festeggiamenti del 25 dicembre, nella maggior parte del resto d’Europa ci si prepara a pranzi e cene ridotti se non su Zoom. Dalla Spagna al Belgio, ecco le misure annunciate o già implementate dai governi nei principali paesi Ue: Germania – Allenterà le proprie misure restrittive durante l’ultima settimana di dicembre. Dal 23 dicembre al 1 gennaio, al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il difficile equilibrio tra la necessità di contenere la pandemia, la crisi economica e i festeggiamenti di, fatto di aperture limitate e raccomandazioni di riunioni famigliari contenute.mette a punto giorno dopo giorno le misure in vista delle festività di dicembre e gennaio per consentire ai cittadini di celebrare in famiglia, se pur con tutte le precauzioni del caso. Fatta eccezione per pochi paesi, come Norvegia e Danimarca, dove l’allentamento delle restrizioni fa ben sperare per i festeggiamenti del 25 dicembre, nella maggior parte del resto d’Europa ci si prepara a pranzi e cene ridotti se non su Zoom. Dalla Spagna al Belgio, ecco le misure annunciate o già implementate dai governi nei principali paesi Ue: Germania – Allenterà le proprie misure restrittive durante l’ultima settimana di dicembre. Dal 23 dicembre al 1 gennaio, al ...

