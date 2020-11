Coronavirus, Crisanti ammonisce: “Picco superato, ma occorre prudenza” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il virologo afferma che il calo dei numeri dei contagi porta certo a pensare che il picco sia stato superato, ma occorre prudenza. Andrea Crisanti (Facebook)Andrea Crisanti torna a parlare di numeri, di dati e di previsioni. La curva è stata raggiunta, il picco è li, l’abbiamo forse superato, dice, anzi, sicuramente è stata superata. Ma restano i morti, tanti, troppi e sarà cosi per ancora qualche settimana. Quindi l’allerta deve essere ancora massima, no al rompete le righe, no a folli aperture, il rischio è ancora alto, qui si gioca con il fuoco, ed è giusto che il Governo non cedi a determinate concessioni in vista delle festività natalizie. Crisanti è dunque preoccupato si, anche se in numeri fanno ben sperare. Il contagio non è più veloce e rapido come settimane ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Il virologo afferma che il calo dei numeri dei contagi porta certo a pensare che il picco sia stato, maprudenza. Andrea(Facebook)Andreatorna a parlare di numeri, di dati e di previsioni. La curva è stata raggiunta, il picco è li, l’abbiamo forse, dice, anzi, sicuramente è stata superata. Ma restano i morti, tanti, troppi e sarà cosi per ancora qualche settimana. Quindi l’allerta deve essere ancora massima, no al rompete le righe, no a folli aperture, il rischio è ancora alto, qui si gioca con il fuoco, ed è giusto che il Governo non cedi a determinate concessioni in vista delle festività natalizie.è dunque preoccupato si, anche se in numeri fanno ben sperare. Il contagio non è più veloce e rapido come settimane ...

