Coronavirus, Conte: “Venerdì mi aspetto Rt all’1 e che molte Regioni rosse diventino gialle e arancioni. Natale diverso o terza ondata” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Domani è una giornata importante. Mi aspetto un Rt nazionale all’1, sarebbe un un segnale importante, e che molte Regioni che sono rosse diventino arancioni o gialle. Questo significherebbe misure meno restrittive per i cittadini”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte confida in una possibile de-escalation delle norme anti-contagio se il trend visibile nei bollettini quotidiani fosse confermato dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma avverte che ulteriori sacrifici sono all’orizzonte: “È necessario (farli, ndr), non possiamo abbassare la guardia – ha spiegato al Tg5 – Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Domani è una giornata importante. Miun Rt nazionale, sarebbe un un segnale importante, e cheche sono. Questo significherebbe misure meno restrittive per i cittadini”. Il presidente del Consiglio Giuseppeconfida in una possibile de-escalation delle norme anti-contagio se il trend visibile nei bollettini quotidiani fosse confermato dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma avverte che ulteriori sacrifici sono all’orizzonte: “È necessario (farli, ndr), non possiamo abbassare la guardia – ha spiegato al Tg5 – Gli italiani sono consapevoli che sarà uno ci esponiamo a una...

