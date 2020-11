Coronavirus: Conte, 'sacrifici a Natale necessari, non abbassare guardia' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Un Natale sotto tono "è necessario, non possiamo abbassare la guardia. Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ondata a gennaio, con il rischio di un alto numero di decessi che non possiamo permetterci". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Unsotto tono "èo, non possiamola. Gli italiani sono consapevoli che sarà undiverso o ci esponiamo a una terza ondata a gennaio, con il rischio di un alto numero di decessi che non possiamo permetterci". Così il premier Giuseppe, in un'intervista al Tg5.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Rutherford_ice : #Conte: 'Gli italiani sono responsabili nel rispettare il distanziamento sociale' A #Napoli lo SCHIFO!!!! Bravi sti… - a42nno : RT @RaiNews: Intervista del presidente del Consiglio Conte #coronavirus necessario fare ancora sacrifici, sarà un Natale diverso https://t… - hogiadato : RT @RaiNews: Intervista del presidente del Consiglio Conte #coronavirus necessario fare ancora sacrifici, sarà un Natale diverso https://t… -