Coronavirus, Coldiretti: quarantena obbligatoria ferma 2,1 milioni di italiani a Natale (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – L’ipotesi della quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero scoraggia i 2,1 milioni di italiani che lo scorso anno hanno trascorso almeno parte delle vacanze di Natale e Capodanno all’estero. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure imposte dalla necessità di contenere il contagio Covid. “Si tratta – sottolinea la Coldiretti in una nota – di un provvedimento rilevante dal punto di vista sanitario ma importante anche dal punto di vista economico per la necessità di valorizzare le realtà produttive nazionali in un momento di grave difficoltà e pur tenendo conto delle limitazioni“. “In questo contesto va evidenziato – continua la Coldiretti – che i limiti alle vacanze sulla neve in Italia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – L’ipotesi dellaper chi torna dall’estero scoraggia i 2,1diche lo scorso anno hanno trascorso almeno parte delle vacanze die Capodanno all’estero. È quanto emerge da una analisi/Ixè in riferimento alle possibili misure imposte dalla necessità di contenere il contagio Covid. “Si tratta – sottolinea lain una nota – di un provvedimento rilevante dal punto di vista sanitario ma importante anche dal punto di vista economico per la necessità di valorizzare le realtà produttive nazionali in un momento di grave difficoltà e pur tenendo conto delle limitazioni“. “In questo contesto va evidenziato – continua la– che i limiti alle vacanze sulla neve in Italia ...

