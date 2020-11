Coronavirus, Arcuri “Curva si sta congelando ma servono vaccini” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La curva dei contagi si sta raffreddando se non congelando. Oggi il numero degli italiani ricoverati in ospedale è ancora una volta inferiore. Oggi c’è un’altra notizia, per la prima volta il numero degli italiani ricoverati in terapia intensiva è inferiore, è un segno di speranza e testimonianza che la molteplicità progressiva di misure messe in campo sta iniziando a produrre effetti”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. “I dati si vanno consolidando e i numeri ci confortano sulle scelte fatte e ci confermano che la responsabilità degli italiani resta alta. Il virus è ancora tra noi, non l’abbiamo sconfitto – ha ribadito – lungi dal considerare i dati di questi giorni come definitivi, ma le misure stanno procedendo degli effetti. E’ lontana da noi la conclusione di questa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La curva dei contagi si sta raffreddando se non. Oggi il numero degli italiani ricoverati in ospedale è ancora una volta inferiore. Oggi c’è un’altra notizia, per la prima volta il numero degli italiani ricoverati in terapia intensiva è inferiore, è un segno di speranza e testimonianza che la molteplicità progressiva di misure messe in campo sta iniziando a produrre effetti”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, in conferenza stampa. “I dati si vanno consolidando e i numeri ci confortano sulle scelte fatte e ci confermano che la responsabilità degli italiani resta alta. Il virus è ancora tra noi, non l’abbiamo sconfitto – ha ribadito – lungi dal considerare i dati di questi giorni come definitivi, ma le misure stanno procedendo degli effetti. E’ lontana da noi la conclusione di questa ...

borghi_claudio : Ho chiesto ad Arcuri in audizione quanto abbiamo speso finora per gli acquisti di vaccini che ogni giorno sembrano… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - RepubblicaTv : Coronavirus, Arcuri: 'Miglior regalo di Natale è tenere alta la guardia contro il virus': 'La curva si sta congelan… - ilfattovideo : Coronavirus, Arcuri: “App Immuni non ha dato risultati che ci si aspettava. Lavoro a un call center nazionale” - umbriajournal_ : Coronavirus: Arcuri, ‘virus covid-19 forte ma non più sconosciuto’ -