Coronavirus | arcivescovo Delpini | ' non so se ci ha reso migliori | forse più umili'

Umbria_N_Web : Condizioni di salute dell'arcivescovo Renato Boccardo, in ospedale a causa della positività al Coronavirus, aggiorn… - Nastassja_dC : RT @CiaoKarol: La bella notizia. Il Cardinale Bassetti è guarito dal coronavirus. Tampone negativo. ‘ Grazie a tutti’: Il cardinale Gualtie… - MimmoMuolo : RT @Rvaticanaitalia: Il Cardinale Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI , è risultato negativo al tampo… - LEBBY4EVER : RT @CiaoKarol: La bella notizia. Il Cardinale Bassetti è guarito dal coronavirus. Tampone negativo. ‘ Grazie a tutti’: Il cardinale Gualtie… - caroletta71 : RT @CiaoKarol: La bella notizia. Il Cardinale Bassetti è guarito dal coronavirus. Tampone negativo. ‘ Grazie a tutti’: Il cardinale Gualtie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arcivescovo

Il Tempo

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il coronavirus e i suoi effetti sulla società "non so se ci hanno reso migliori, forse più umili, più consapevoli dei nostri limiti. Una consapevolezza pagata a caro prez ...4' di lettura 26/11/2020 - Tra i 34mila preti diocesani segnaliamo nelle Marche Don Marco Gentilucci, parroco di San Venanzio a Camerino, prete in prima linea per la gestione dell’emergenza post-terre ...