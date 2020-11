Coppa Italia, Torino-Entella 2-0: gol di Zaza e Bonazzoli (Di giovedì 26 novembre 2020) Una buona e convincente prestazione dopo la bruciante sconfitta subìta in rimonta contro l'Inter. Il Torino supera per 2-0 l'Entella all'Olimpico e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale di Coppa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Una buona e convincente prestazione dopo la bruciante sconfitta subìta in rimonta contro l'Inter. Ilsupera per 2-0 l'all'Olimpico e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale di...

