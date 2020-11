Coppa Italia, si ferma l’Entella: il Torino vince 2-0 (Di giovedì 26 novembre 2020) Si chiude oggi l’avventura della Virtus Entella del neo Vivarini in Coppa Italia. Il Torino ha passato agevolmente il quarto turno grazie alle reti nel primo tempo di Zaza, sempre più protagonista e Bonazzoli nel giro di due minuti. I granata non falliscono l’appuntamento con la Coppa dopo la rocambolesca sconfitta in campionato contro l’Inter. Foto: twitter uff Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Si chiude oggi l’avventura della Virtus Entella del neo Vivarini in. Ilha passato agevolmente il quarto turno grazie alle reti nel primo tempo di Zaza, sempre più protagonista e Bonazzoli nel giro di due minuti. I granata non falliscono l’appuntamento con ladopo la rocambolesca sconfitta in campionato contro l’Inter. Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

