Coppa Italia, oggi Genoa-Sampdoria: le probabili formazioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Alle 17 a Marassi si giocherà il derby di Genova, anche nel triste scenario dello stadio a porte chiuse c'è l'adrenalina per una stracittadina da dentro o fuori. Ci sono dodici precedenti in Coppa Italia del derby di Genova: in due occasioni ha vinto il Genoa, quattro i pareggi e sei le vittorie della Sampdoria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

