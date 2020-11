Coppa Italia, il Genoa elimina la Sampdoria nel derby. Passa anche il Torino (Di giovedì 26 novembre 2020) Si chiude con il botto il quarto turno di Coppa Italia , che questo pomeriggio ha visto scendere in campo il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa e Torino-Entella . I rossoblù hanno prevalso nella ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Si chiude con il botto il quarto turno di, che questo pomeriggio ha visto scendere in campo ildella Lanterna-Entella . I rossoblù hanno prevalso nella ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - TorinoFC_1906 : ?Avanti agli ottavi di finale di Coppa Italia #TorinoEntella #SFT - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampGenoa ?? Per il report completo ?? - DieterGucht : RT @fbwonderkids: U23 stars of Coppa Italia action yesterday and today: ???? Roberto Piccoli ????? ???? Giulio Maggiore ???? ???? Maxime Busi ???… - CellaVinaria10 : @LeonettiFrank Mia opinione personale. Non andrei mai allo stadio per un incontro di coppa Italia. -