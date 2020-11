Coppa Italia, ecco il tabellone degli ottavi di finale: spicca Inter-Fiorentina (Di giovedì 26 novembre 2020) Il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia: spicca Inter-Fiorentina, Milan contro l’ex-Giampaolo mentre Sassuolo e Napoli contro due di B Ora si inizia a fare sul serio: terminati i turni “preliminari” di Coppa Italia si delinea il tabellone di quella che sarà la fase finale di quest’edizione 2020/2021. Saranno solo Empoli e Spal le rappresentanti della serie cadetta nella competizione: se la vedranno rispettivamente con Napoli e Sassuolo, due sfide tutt’altro che agevoli. La vittoria esterna dello Spezia contro il Bologna regala agli uomini di Italiano la prestigiosa trasferta all’Olimpico contro la Roma, mentre al Milan toccherà affrontare a ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildidi, Milan contro l’ex-Giampaolo mentre Sassuolo e Napoli contro due di B Ora si inizia a fare sul serio: terminati i turni “preliminari” disi delinea ildi quella che sarà la fasedi quest’edizione 2020/2021. Saranno solo Empoli e Spal le rappresentanti della serie cadetta nella competizione: se la vedranno rispettivamente con Napoli e Sassuolo, due sfide tutt’altro che agevoli. La vittoria esterna dello Spezia contro il Bologna regala agli uomini dino la prestigiosa trasferta all’Olimpico contro la Roma, mentre al Milan toccherà affrontare a ...

