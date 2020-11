Conto alla rovescia per il Mes: maggioranza divisa (Di giovedì 26 novembre 2020) Decisione sul Mes entro fine mese ma la maggioranza è spaccata. Il M5s ribadisce il “No”, il Pd attacca: “Approccio insostenibile” “Finché c’è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Decisione sul Mes entro fine mese ma laè spaccata. Il M5s ribadisce il “No”, il Pd attacca: “Approccio insostenibile” “Finché c’è il Movimento 5 Stelle inil Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri… L'articolo Corriere Nazionale.

ItaliaViva : La Lega è allergica alla parola 'dialogo'. Continua a mettere i bastoni tra le ruote non al governo ma all'Italia.… - silvia_sb_ : Il giornalista che chiede conto dei posti in terapia intensiva ha “una mentalità burocratica”, l’assessore alla san… - matteograndi : No ma affidiamogli anche la guida delle Forze Armate ad #Arcuri. Se il vaccino alla fine ci chiederanno di berlo,… - RaiperilSociale : #RaccoltaFondi straordinaria a favore della @DPCgov per sostenerla nell’impegno contro il #Coronavirus. Qui le co… - Ciainisina : Siete pronti per il conto alla rovescia? #calendarioavvento -

Ultime Notizie dalla rete : Conto alla Conto alla rovescia e iper-personalizzazione dei messaggi e del sito web: alcuni consigli per generare conversioni Engage SwatchPAY!: si paga con l’orologio (non smart)

P agare con l’orologio senza avere uno smartwatch da oggi è possibile anche in Italia. Dopo il lancio in Cina, in Svizzera e in altri paesi europei, arriva anche da noi SwatchPAY!, il sistema della ca ...

Entro tre anni arrivano i primi treni a idrogeno sui binari della Lombardia

Nel 2023 nella tratta Brescia-Iseo-Edolo in Valcamonica si viaggerà a impatto zero grazie a Fnm e Trenord che hanno acquistato da Alstom sei treni alimentati a idrogeno che sostituiranno quelli a gaso ...

P agare con l’orologio senza avere uno smartwatch da oggi è possibile anche in Italia. Dopo il lancio in Cina, in Svizzera e in altri paesi europei, arriva anche da noi SwatchPAY!, il sistema della ca ...Nel 2023 nella tratta Brescia-Iseo-Edolo in Valcamonica si viaggerà a impatto zero grazie a Fnm e Trenord che hanno acquistato da Alstom sei treni alimentati a idrogeno che sostituiranno quelli a gaso ...