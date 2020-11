Conte, nuova richiesta agli italiani: “Servono altri sacrifici” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, in vista del Natale, si rivolge agli italiani. La richiesta? Ancora sacrifici. Ma non si poteva fare meglio di così? “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” domandava ironicamente Cicerone a Catilina. “Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”. E’ l’inizio delle Catilinarie, l’incipit del discorso con cui il grande oratore romano attaccò il cospiratore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente del Consiglio, in vista del Natale, si rivolge. La? Ancora sacrifici. Ma non si poteva fare meglio di così? “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” domandava ironicamente Cicerone a Catilina. “Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”. E’ l’inizio delle Catilinarie, l’incipit del discorso con cui il grande oratore romano attaccò il cospiratore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Conte nuova Nuovo Dpcm: regole Natale, covid e sci. Cosa ha detto Conte Adnkronos Scostamento di Bilancio, il centrodestra vota con la maggioranza: ok quasi unanime delle Camere. Conte: “Ottimo segnale”

Via libera di Montecitorio e Palazzo Madama alle risoluzioni di maggioranza. Fi, Fdi e Lega hanno deciso di votare a favore insieme a Pd e M5s. Il primo a sbloccare l'accordo è stato Berlusconi, Salvi ...

Conte: "Sarà Natale diverso". Ma è scontro con le Regioni

Non possiamo abbassare la guardia - ha avvertito il premier Giuseppe Conte al Tg5 - Gli italiani sono consapevole ... esclusivamente per favorire lo shopping per due settimane. Le nuove limitazioni ...

