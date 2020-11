Conte | domani giornata importante | molte regioni potrebbero passare da rosse ad arancioni o gialle

(Di giovedì 26 novembre 2020) “è una. Mi aspetto un Rt nazionale all’1, sarebbe un un segnale, e cheche sonodiventino. Questo significherebbe misure meno restrittive per i cittadini”. L'articolo .

fanpage : #Conte al #Tg5 annuncia che domani potrebbero arrivare buone notizie - TelevideoRai101 : Conte:'Domani mi aspetto indice Rt a 1' - alexarmuzzi : RT @fanpage: #Conte al #Tg5 annuncia che domani potrebbero arrivare buone notizie - agenzia_nova : #Conte ha parlato anche del #Natale e su #Maradona 'genio del calcio' - Sangreitaliana2 : RT @fanpage: #Conte al #Tg5 annuncia che domani potrebbero arrivare buone notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Conte domani

Fanpage.it

Conte ha sottolineato come le misure anti contagio specifiche per le situazioni in ogni territorio siano riuscite a rallentare la crescita della curva dei casi di Covid-19, dedicando un plauso al “sen ...Tutti i nodi sul tappeto. Spostamenti, sci, cenone e negozi: le ultime notizie. Riapertura delle scuole, Regioni contrarie. Boccia sulla messa di Natale: "Gesù bambino può anche nascere due ore prima" ...