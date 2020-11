Concorso straordinario, in arrivo istruzioni per correggere prove “da remoto”. Titoli valutati solo per chi supera prova. Nota Ministero (Di giovedì 26 novembre 2020) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020: il DPCM 3 novembre ha sospeso lo svolgimento delle prove, che riprenderanno prima possibile. Nel frattempo il Ministero aveva comunicato che avrebbe avviato la correzione delle prove già svolte ma a venti giorni da quella dichiarazione nulla è stato fatto in merito. La Nota diramata il 24 novembre afferma che "quanto prima saranno diramate le necessarie istruzioni operative". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020)per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020: il DPCM 3 novembre ha sospeso lo svolgimento delle, che riprenderanno prima possibile. Nel frattempo ilaveva comunicato che avrebbe avviato la correzione dellegià svolte ma a venti giorni da quella dichiarazione nulla è stato fatto in merito. Ladiramata il 24 novembre afferma che "quanto prima saranno diramate le necessarieoperative". L'articolo .

