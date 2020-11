Con Kerry il clima diventa tema di sicurezza nazionale. Parla il prof. Busby (Di giovedì 26 novembre 2020) “La scelta di John Kerry come inviato presidenziale per il clima rappresenta l’elevazione della questione climatica al livello più alto delle preoccupazioni politiche”, spiega Joshua Busby, professore associato dell’Università del Texas e membro a vita del Council on Foreign Relations, esperto di sicurezza climatica. Rispondendo ad alcune domande di Formiche.net Busby sottolinea il fatto che Kerry farà parte della squadra per la sicurezza nazionale del presidente eletto Joe Biden con un posto al Consiglio per la sicurezza nazionale. “Già questo è qualcosa di nuovo. Il suo portafoglio sarà dedicato alla politica estera e agli aspetti di sicurezza ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) “La scelta di Johncome inviato presidenziale per ilrappresenta l’elevazione della questionetica al livello più alto delle preoccupazioni politiche”, spiega Joshuaessore associato dell’Università del Texas e membro a vita del Council on Foreign Relations, esperto ditica. Rispondendo ad alcune domande di Formiche.netsottolinea il fatto chefarà parte della squadra per ladel presidente eletto Joe Biden con un posto al Consiglio per la. “Già questo è qualcosa di nuovo. Il suo portafoglio sarà dedicato alla politica estera e agli aspetti di...

