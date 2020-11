Commissione Ue: approvati fondi coesione per Covid-19, alla Calabria 500 milioni di euro (Di giovedì 26 novembre 2020) Non solo la Calabria, la Commissione ha approvato anche modifiche e integrazioni per i piani dell'Emilia-Romagna, 190 mln e della Liguria, 46,9 mln Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) Non solo la, laha approvato anche modifiche e integrazioni per i piani dell'Emilia-Romagna, 190 mln e della Liguria, 46,9 mln

RaiCultura : All’ultima call della Commissione Europea, per l’edizione 2020 della Notte dei ricercatori, 100 sono stati i proget… - FirenzePost : Commissione Ue: approvati fondi coesione per Covid-19, alla Calabria 500 milioni di euro - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: All’ultima call della Commissione Europea, per l’edizione 2020 della Notte dei ricercatori, 100 sono stati i progetti propo… - sofiapisu95 : RT @RaiCultura: All’ultima call della Commissione Europea, per l’edizione 2020 della Notte dei ricercatori, 100 sono stati i progetti propo… - IICTelAviv : RT @RaiCultura: All’ultima call della Commissione Europea, per l’edizione 2020 della Notte dei ricercatori, 100 sono stati i progetti propo… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione approvati Prima commissione: approvati l'assestamento di bilancio 2020-2022 e il rendiconto finanziario 2019 della Regione Umbria e dell'assemblea legislativa Umbria Notizie Web Trenitalia: ok Ue acquisizione controllo totale di Netinera Deutschland

Finora detenuta insieme a Cube Transport Sarl (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 nov - La Commissione europea ha approvato ...

Europarlamento: garantire il diritto alla riparazione ai consumatori europei

Secondo un sondaggio Eurobarometro, il 77 % dei cittadini dell'Unione europea preferirebbe riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli; Il 79 Europarlamento: garantire il diritto alla ripa ...

Finora detenuta insieme a Cube Transport Sarl (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 26 nov - La Commissione europea ha approvato ...Secondo un sondaggio Eurobarometro, il 77 % dei cittadini dell'Unione europea preferirebbe riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli; Il 79 Europarlamento: garantire il diritto alla ripa ...