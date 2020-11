Commercio: Studio Spagna rivela, prezzi prodotti rialzati prima di Black Friday (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. - (Adnkronos/Europa Press) - Non è tutto oro quello che luccica nel 'Black Friday'. Lo conferma una ricerca condotta in Spagna da una associazione di consumatori, la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), da cui è emerso come quasi un terzo degli oltre 2.500 prodotti monitorati in più di 85 negozi online sono aumentati di prezzo negli ultimi giorni prima del 'Black Friday. Non solo: gli aumenti di prezzo (+ 30,3%) superano di gran lunga gli sconti (-11,2%) e in alcuni negozi questi aumenti hanno superato il 50% dei prodotti esposti. Solo l'11,2% dei prodotti analizzati era più economico all'inizio della 'Black Week' rispetto a qualsiasi giorno tra il 27 ottobre e il 22 novembre. In alcuni negozi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. - (Adnkronos/Europa Press) - Non è tutto oro quello che luccica nel ''. Lo conferma una ricerca condotta inda una associazione di consumatori, la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), da cui è emerso come quasi un terzo degli oltre 2.500monitorati in più di 85 negozi online sono aumentati di prezzo negli ultimi giornidel '. Non solo: gli aumenti di prezzo (+ 30,3%) superano di gran lunga gli sconti (-11,2%) e in alcuni negozi questi aumenti hanno superato il 50% deiesposti. Solo l'11,2% deianalizzati era più economico all'inizio della 'Week' rispetto a qualsiasi giorno tra il 27 ottobre e il 22 novembre. In alcuni negozi, ...

TV7Benevento : Commercio: Studio Spagna rivela, prezzi prodotti rialzati prima di Black Friday... - ilaria6497 : @simonet55664429 @Alessan62387621 @susy43279731 Io direi proprio di no anche perché lo studio di settore ci ha mess… - Crissimon974 : @GassmanGassmann Magari anche un bello stemma, con una stella a 6 punte, poi se nessuno fa troppo casino, li rinchi… - Frizzante1 : @kittesencul E’ scientificamente provato che i lavoratori del commercio non si contagiano non hanno famiglia sono c… - ProfTorino : Lo Studio informa che con il Decreto Ristori ter è stato inserito nell'allegato 2 del Decreto n. 149/2020 (Ristori… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Studio Commercio: Studio Spagna rivela, prezzi prodotti rialzati prima di Black Friday Il Tempo Commercio: Studio Spagna rivela, prezzi prodotti rialzati prima di Black Friday

Lo studio evidenzia che 'wearables' (come smart watch), tablet e lavatrici sono state le categorie in cui è stata trovata una percentuale maggiore di prodotti che hanno subìto un calo di prezzo, anche ...

“Vicini e connessi”, dal Governo e Google una spinta per la digitalizzazione dei negozi di quartiere

Al via il nuovo capitolo del progetto “Solidarietà Digitale” promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale. E l’azienda di Mountain View fornirà gratis strumenti e competenze ...

Lo studio evidenzia che 'wearables' (come smart watch), tablet e lavatrici sono state le categorie in cui è stata trovata una percentuale maggiore di prodotti che hanno subìto un calo di prezzo, anche ...Al via il nuovo capitolo del progetto “Solidarietà Digitale” promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale. E l’azienda di Mountain View fornirà gratis strumenti e competenze ...