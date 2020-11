Come usare la pentola a pressione per dimezzare la bolletta del gas: vi cambierà la vita (Di giovedì 26 novembre 2020) Bisogna pensarle davvero tutte per risparmiare in casa. Fare economia domestica non è certo uno scherzo, anzi, bisogna essere efferatissimi sui vari trucchetti per spendere meno e non piangere quando arrivano le bollette. A proposito di escamotage, anche in cucina ce ne sono parecchi. Uno dei meno noti, ma che può farci risparmiare davvero, riguarda la pentola con cui cucinare. Sapevate che la pentola a pressione è un’ottima alleata contro la bolletta salata del gas? Andiamo a vedere perché e Come utilizzarla. Per capire davvero perché con la pentola a pressione possiamo risparmiare soldi sulla bolletta, bisogna aver ben chiaro il suo funzionamento. Questo tipo di pentola sfrutta una pressione interna, appunto, per ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Bisogna pensarle davvero tutte per risparmiare in casa. Fare economia domestica non è certo uno scherzo, anzi, bisogna essere efferatissimi sui vari trucchetti per spendere meno e non piangere quando arrivano le bollette. A proposito di escamotage, anche in cucina ce ne sono parecchi. Uno dei meno noti, ma che può farci risparmiare davvero, riguarda lacon cui cucinare. Sapevate che laè un’ottima alleata contro lasalata del gas? Andiamo a vedere perché eutilizzarla. Per capire davvero perché con lapossiamo risparmiare soldi sulla, bisogna aver ben chiaro il suo funzionamento. Questo tipo disfrutta unainterna, appunto, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Come usare CORONAVIRUS: CURARSI a CASA prima del TAMPONE, un DOCUMENTO spiega come fare e quali MEDICINALI usare iLMeteo.it Maradona come Picasso e Caravaggio

Maradona è stato anche un grande artista: tra i maggiori del secolo scorso. Lo aveva capito Eric Cantona, che lo aveva paragonato addirittura a Picasso. Un eccesso? No, un parago ...

Usa, primo appello alla nazione di Biden: raddoppiare gli sforzi per superare la pandemia

(Teleborsa) - Lotta al Covid-19 e unità nazionale nella crisi. Il primo discorso alla nazione da presidente eletto di Joe Biden è un appello ai cittadini "a raddoppiare gli sforzi" per sconfiggere il ...

